شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه سويسرا وكندا فى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن جدول مباريات بطولة العالم للفرق التى تنطلق خلال الفترة بين 15 إلى 21 ديسمبر الجارى فى واشنطن. وتشارك فى البطولة 23 منتخباً تم توزيعها على 6 مجموعات كل منها تضم 4 منتخبات باستثناء مجموعة مصر حامل لقب النسخة الماضية والتى تضم ثلاث منتخبات فقط. وجاءت مجموعة مصر كالتالى: مصر، سويسرا، كندا. وتضم البطولة ثلاثة منتخبات أفريقية هي مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، فيما تضم منتخب عربي وحيد غير المنتخب المصري وهو منتخب الكويت. Advertisements ويضم منتخب الاسكواش كلاً من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن وزاهد سالم ومصطفى عسل بطل العالم للناشئين، تحت قيادة أمير وجيه المدير الفني للفراعنة.

بطولة العالم للاسكواش

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