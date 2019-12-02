شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف مستجدات علاج حمدي فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حمدى فتحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والذى أجرى مؤخراً جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعى داخل مقر النادى بالجزيرة.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب بعد عودة الفريق من تونس، ومتابعة برنامجه العلاجى الذى يقوم بتنفيذه، وفقا لتعليمات الخبير الألمانى هيرمان ماير الذى أشرف على علاجه .

كما بدأ على معلول أمس تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى مباراة النجم الساحلى الماضية، بعدما كشفت الأشعة التى أجراها بعد العودة من تونس تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الضامة.