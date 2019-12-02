شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يستدعى حمدي النقاز للتحقيق معه فى تهديدات فسخ العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر أن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قرر استدعاء حمدي النقاز لاعب الفريق، للتحقيق فى التصريحات المنسوبة إليه حول إعلانه فسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة بالقلعة البيضاء.

من جهته أعلن أنيس بن ميم، محامى التونسى حمدي النقاز لاعب الزمالك، فسخ عقد موكله مع فريقه من طرف واحد، ما يعنى أن اللاعب أصبح حراً، على حد وصف محاميه.

وأكد أنيس بن ميم أن حمدى النقاز أرسل شكوى ضد الزمالك للاتحاد الدولى "فيفا" طلب فيها الحصول على كافة مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.

وأضاف بن ميم أن حمدى النقاز مازال فى مصر ولم يغادر، وأنه بصدد الرحيل بعد جمع متعلقاته خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يعلن مسئولو الزمالك موقفهم من قرار حمدى النقاز وتحديد رد فعل النادى سواء بالتصعيد ضد اللاعب أو التوصل معه لاتفاق يقضى بعودته من جديد لصفوف الفريق وانهاء أزمته المادية.

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