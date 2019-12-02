شاهد.. ماذا قدم حمدي النقاز مع الزمالك قبل رحيله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك فسخ تعاقده مع الفريق، لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة .
ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة القلعة البيضاء مصير اللاعب التونسى خلال الساعات المقبلة، سواء بمقاضاته أو تقديم شكوى ضده، أو ترضيته ماليا وإنهاء الأزمة.
وكتب النقاز عبر صفحته بـ"الإنستجرام"، "تم فسخ العقد مع نادى الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو لأثنين، أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتى".
وبعد رحيل اللاعب ، نرصد أهم ما قدمه مع الفريق الأبيض قبل الرحيل عن ميت عقبة.
تعاقد الزمالك مع التونسى حمدى النقاز فى ينايرمن عام 2018 ، وخلال الموسم الماضى شارك اللاعب فى 26 مباراة مع الزمالك ، منها 21 لقاء فى الدورى ، و 4 فى كأس مصر ، ومباراة كأس السوبر .
لم يسجل النقاز أى أهداف بل صنع 4 أهداف لزملاءه ، وحصل على 7 إنذارات .
وخلال الموسم الحالى ظهر النقاز فى 8 مواجهات ، من بينها 5 فى مسابقة الدورى ، و 3 لقاءات فى دورى أبطال أفريقيا ولم يسجل أى أهداف أيضا فى من اللقاءات التى ظهر فيها .
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