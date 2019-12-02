شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقن على معلول بالبلازما ويستبعده من مواجهتى بنى سويف والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحقن الجهاز الطبي بالأهلي بقيادة خالد محمود علي معلول نجم دفاع الفريق بالبلازما، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة والتي تبعده عن تدريبات ومباريات الفريق لفترة تترواح من 10 أيام الى أسبوعين، وذلك ضمن البرنامج العلاجي الموضوع للاعب من أجل تجهيزه للعودة.

وتعرض علي معلول للإصابة خلال مواجهة النجم الساحلي في بطولة دورى أبطال افريقيا، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي.

يُجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر محمود وحيد ظهير أيسر الفريق لخلافة معلول أمام بنى سويف، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة، والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وكذلك مباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في بطولة دورى أبطال افريقيا والتي سيغيب معلول عنها أيضاً.