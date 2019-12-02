شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم خليفة يتابع استعدادات فراعنة الاسكواش قبل بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، على حضور تدريبات المنتخب الوطني للاسكواش، الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم للفرق المقرر انطلاقها في واشنطن في 15 ديسمبر الجاري وحتى 21 من نفس الشهر.

وتحمل مصر لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، حيث يطمح فراعنة الاسكواش بقيادة أمير وجيه مدرب المنتخب إلى الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

ويضم منتخب الاسكواش كلاً من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن وزاهد سالم ومصطفى عسل بطل العالم للناشئين، تحت قيادة أمير وجيه المدير الفني للفراعنة.