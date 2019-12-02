فان دايك: لا أحد خاسراً في سباق الكرة الذهبية

الإثنين 2 ديسمبر 2019

تترقب جماهير كرة القدم بشغف ما سيسفر عنه حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المزمع إقامته في باريس غداً الثلاثاء، للإعلان عن صاحب جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.



وتدور الترشيحات بين الثلاثي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب برشلونة.

وصرح فان دايك لقناة سكاي سبورتس قائلاً: " أترقب بشدة ما سيحدث، بالتأكيد ليس هناك خاسر للكرة الذهبية، أنا فخور بتواجدي هنا، وصلت لهذه المرحلة بسبب آدائي مع فريقي ومع منتخب هولندا الموسم الماضي".

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وتابع: " ليس من السهل على أي لاعب الوصول هنا، لذلك أنا فخور جداً بذلك، سيكون هناك فائزاً، لكن لن يوجد خاسر، سنرى ماذا سيحدث".

وإستطاع ميسي هزيمة فان دايك في سباق جائزة الأفضل، التي يقدمها الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لكن فان دايك لم يخرج خالي الوفاض، حيث حسم جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2019 متفوقاً على ميسي أيضاً.

ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون الأربعاء المقبل في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.