"بيكيه" والعودة من جديدة للإصابة قبل الكلاسيكو

الإثنين 2 ديسمبر 2019

من المنتظر أن يخوض برشلونة متصدر الليحا مباراة هامة وحاسمة بمشواره للدوري أمام ريال بالثامن عشر من الشهر الجاري، حيث يتساوى العملاقين لوقتنا هذا بعدد النقاط ولكن الغلبة لصالح البرسا بفارق الأهداف.

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وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المرجح غياب نجم البلوجرانا جيرارد بيكيه، بعد أن أن تلقى بالأمس ضربة على مستوى القدم اليسرى خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد والتي خطف خلال البرسا الفوز بصاروخية القائد ميسي.

وكان بيكيه، قد تعرض هذا لعدة إصاب غاب، على أثرها عدة جولات بعيدا عن دفاع الفريق لوقت كبير.

الجدير بالذكر أن بيكيه، قد اعتزل مؤخرا اللعب الدولي وقرر التفرغ لصالح برشلونة ومحاولة إعادة الألقاب الأوروبية والعالمية قبل نهاية مشواره.