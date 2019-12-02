- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكيه" والعودة من جديدة للإصابة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
من المنتظر أن يخوض برشلونة متصدر الليحا مباراة هامة وحاسمة بمشواره للدوري أمام ريال بالثامن عشر من الشهر الجاري، حيث يتساوى العملاقين لوقتنا هذا بعدد النقاط ولكن الغلبة لصالح البرسا بفارق الأهداف.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المرجح غياب نجم البلوجرانا جيرارد بيكيه، بعد أن أن تلقى بالأمس ضربة على مستوى القدم اليسرى خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد والتي خطف خلال البرسا الفوز بصاروخية القائد ميسي.
وكان بيكيه، قد تعرض هذا لعدة إصاب غاب، على أثرها عدة جولات بعيدا عن دفاع الفريق لوقت كبير.
الجدير بالذكر أن بيكيه، قد اعتزل مؤخرا اللعب الدولي وقرر التفرغ لصالح برشلونة ومحاولة إعادة الألقاب الأوروبية والعالمية قبل نهاية مشواره.
كانت هذه تفاصيل خبر "بيكيه" والعودة من جديدة للإصابة قبل الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.