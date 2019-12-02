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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 2 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
تقام اليوم الأثنين 2-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، مباراة المنتخب السعودي أمام عمان ضمن منافسات بطولة كأس الخليج.
حيث يلاقي سموحة نظيره طلائع الجيش في الدوري المصري.
ويلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره العماني في بطولة كأس الخليج.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
موعد مباريات الدوري المصري
تُقام مباراة سموحة وطلائع الجيش، في الخامسة مساء، وتُذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.
موعد مباريات الدوري الإيطالي
تُقام مباراة مباراة كالياري وساميدوريا، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء ، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.
موعد مباريات كأس الخليج العربي
تُقام مباراة قطر والإمارات، في الرابعة والنصف عصراّ، وتُذاع عبر قناتي beIN Sports HD و beIN Sports HD 1.
تُقام مباراة اليمن والعراق، في الرابعة والنصف عصراً، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.
تُقام مباراة الكويت والبحرين، في السابعة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.
تُقام مباراة عمان والسعودية، في السابعة مساء، وتُذاع عبر قناتي beIN Sports HD و beIN Sports HD 1.
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