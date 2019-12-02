الزمالك المصري  يتلقى شكوى حمدي النقاز بعد الهروب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

فوجئت إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين برحيل اللاعب "حمدي النقاز" الظهير الأيمن، والخروج الغير متوقع بعد النتائج والأداء المهتز للفارس الأبيض على المستوى المحلي والإفريقي.

Advertisements

وحسب مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك انستغرام وتويتر إضافة لعدة تقارير، التي أكدت فسخ النجم التونسي تعاقده وتقديمه شكوى عاجلة على القلعة البيضاء نتيجة لعدم أخذه مستحقاته المادية خلال الفترة الأخيرة.

وكانت من قبل عدة تقارير أخرى، أوضحت إمكانية رحيل النقاز وطارق حامد ومعهم محمود علاء والفرجاني ساسي، نظرا لعدم الحصول على المستحقات بشكل كامل وعدم تعديل العقود للبعض منهم، حتى يتأثر الفريق ويتلقى مؤخرا الهزيمة أمام إنبي بالدور المصري وبعده سقوط مدوي عصر السبت أمام مازيمبي بدوري مجموعات أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن حمدي النقاز، قد انتدبه الزمالك منذ موسم ونصف من صفوف الاتحاد السكندري، حتى يساهم بتتويج الفريق لبطولتين بكأس وكأس الكونفدرالية مؤخرا.