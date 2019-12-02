شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يحسم مصير حمدي النقاز فى اجتماع اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مرتضى منصور قد أكد أيضا انه سيعلن موقف الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق فى الواحدة من ظهر اليوم بعد ازمة الخسارة امام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة فى دورى الابطال الافريقي
حمدي النقاز يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك
ومن المقرر أن يعلن مسئولو الزمالك موقفهم من قرار حمدي النقاز وتحديد رد فعل النادي سواء بالتصعيد ضد اللاعب أو التوصل معه لاتفاق يقضي بعودته من جديد لصفوف الفريق وانهاء أزمته المادية.
كما يعقد مرتضى منصور على هامش مناقشة أزمة حمدي النقاز جلسة طارئة مع الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول لبحث عدد من الأمور العاجلة التي تخص المدرب نفسه لابد من الحصول على إذنه للحديث عنه وفقاً حيث رئيس الزمالك، وتشهد الجلسة حسم العديد من الأمور، كما سيتم بحث أسباب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وخسر الزمالك آخر مبارتين أمام مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومن قبلها مواجهة إنبي في الدوري لتتوارد أنباء عن إمكانية رحيل ميتشو عن قيادة الزمالك.
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