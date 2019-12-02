عماد فتحي يخضع لفحوصات طبية بعد الاشتباه فى إصابته بالرباط الصليبى...

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وأكدت الفحوصات المبدئية التى أجراها الجهاز الطبى للمصرى البورسعيدى للاعب بإصابته بقطع فى الرباط الصليبى كان اللاعب أصيب خلال الشوط الأول من المباراة الأمر الذي دفع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لاستبداله والدفع بزميله أحمد ياسر، وتعد هذه هى المباراة الاولى لعماد فتحى فى الكونفدرالية مع المصرى
وبتلك النتيجة حصد المصري أول 3 نقاط في مشواره بالكونفدرالية، محتلا المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتساوي مع بيراميدز (الأول).
وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.
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