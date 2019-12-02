شكرا لقرائتكم عماد فتحي يخضع لفحوصات طبية بعد الاشتباه فى إصابته بالرباط الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع عماد فتحي لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصرى فور عودته إلى القاهرة لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية وذلك بعد إصابته خلال مباراة المصري ومضيفه فريق نواذيبو بطل موريتانيا .

وأكدت الفحوصات المبدئية التى أجراها الجهاز الطبى للمصرى البورسعيدى للاعب بإصابته بقطع فى الرباط الصليبى كان اللاعب أصيب خلال الشوط الأول من المباراة الأمر الذي دفع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لاستبداله والدفع بزميله أحمد ياسر، وتعد هذه هى المباراة الاولى لعماد فتحى فى الكونفدرالية مع المصرى

كان مسئولو المصري قد قاموا بقيد الثنائى عماد فتحى وبهاء مجدى الوافدين من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بداية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

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وحقق المصري البورسعيدي على مضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وبتلك النتيجة حصد المصري أول 3 نقاط في مشواره بالكونفدرالية، محتلا المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتساوي مع بيراميدز (الأول).

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.