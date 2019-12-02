شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يشكو حكم مباراة نواذيبو للكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مسئولى النادى المصرى البورسعيدى بشكوى رسمية ضد الحكم المالى بوبو تراورى الذى أدار مباراة فريقهم مع نواذيبو بطل موريتانيا ، بعد تغاضيه عن إشهارالكارت الاحمر مرتين فى اللقاء .

وهاجم محمد الخولي نائب رئيس المصري، المالى تراورى فى تصريحات صحفية عقب المباراة، قائلا : المصري فاز رغم التحكيم السئ، كل قراراته عكسية، وتسبب في حالة عصبية لدى اللاعبين، سنرسل اعتراضا رسميًا عليه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وحقق المصري البورسعيدي على مضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وافتتح المصري التسجيل في المباراة عن طريق النيجيري أوستن أموتو في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني نجح نوذابيو في مباغتة المصري بهدفين في الدقيقتين 47 و53 عن طريق بوبكار باغيلي وياسين شيخ، قبل أن يحرز أموتو الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع نجح كريم العراقي في إحراز الهدف الثالث للمصري من انفراد كامل بحارس المرمى، محققا الفوز الثمين للفريق البورسعيدي.

وبتلك النتيجة حصد المصري أول 3 نقاط في مشواره بالكونفدرالية، محتلا المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتساوي مع بيراميدز (الأول).

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.