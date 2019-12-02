شكرا لقرائتكم زكريا ناصف: توارث أجيال لهدف واحد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادى الاهلى صوراً من جلسة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء مع مسئولى قطاع الناشئين بالنادى .

وكتب زكريا ناصف عبر حسابه على تويتر : "بنتعلم من اللي قبلنا ..وبنعلم اللي بعدنا ..هو توارث أجيال لهدف واحد "الاهلى" .

Advertisements

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة بني سويف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي ستقام في السابعة والنصف من مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة.

ويعقد فايلر جلسة فنية مع لاعبي الفريق من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة بالخسارة من النجم والدروس المُستفادة من هذه المباراة قبل مواجهة بنى سويف.

ومن المقرر أن يدفع فايلر بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة بنى سويف لتعويض غياب التونسي علي معلول الظهير الأساسي، والذي تعرض للإصابة على مستوى العضلة الضامة، والتي ستبعده عن تدريبات ومباريات الفريق الاحمر خلال الفترة المقبلة