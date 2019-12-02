شكرا لقرائتكم حمدي النقاز يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن التونسى حمدي النقاز لاعب الزمالك، فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. Advertisements وكتب حمدي النقاز عبر صفحته بـ"الإنستجرام" : "تم فسخ العقد مع نادى الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو لأثنين، أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتى".

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