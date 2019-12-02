شكرا لقرائتكم لاعبو إنبى يحتفلون بعيد ميلاد حلمى طولان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل الجهاز الفني لإنبي واللاعبين، بعيد ميلاد حلمي طولان وذلك علي هامش الاستعدادات لمواجهة الترسانة، يوم 6 ديسمبر الجاري في منافسات كأس مصر.

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وجاءت احتفالات لاعبي إنبي بطولان المدير الفنى لإنبى ونجم الزمالك الأسبق، بمناسبة بعيد ميلاده الـ70 لاسيما أنه من مواليد 30 نوفمبر 1949.

ولعب حلمى طولان لنادى الزمالك فى الفترة من 1972 حتى 1979، حصد طولان مع الزمالك ثلاث بطولات فقط فى مسيرته كلاعب، حيث توج بالدورى الممتاز، ولقبين كأس مصر.