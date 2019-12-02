زكريا ناصف يكشف تفاصيل خطة توارث الأجيال فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر زكريا ناصف، عضو لجنة التخطيط بالنادى الاهلى ، صوراً من جلسة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء مع مسئولى قطاع الناشئين بالنادى. وكتب زكريا ناصف، عبر حسابه على تويتر، "بنتعلم من اللى قبلنا.. وبنعلم اللى بعدنا.. هو توارث أجيال لهدف واحد "الأهلى".

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