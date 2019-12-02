شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المصرى البورسعيدى يشكو حكم مباراة نواذيبو للكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مسئولو النادى المصرى البورسعيدى بشكوى رسمية ضد الحكم المالى بوبو تراورى، الذى أدار مباراة نواذيبو بطل موريتانيا، بعد تغاضيه عن إشهارالكارت الأحمر مرتين فى اللقاء.

من جهته هاجم محمد الخولى، نائب رئيس المصرى، المالى تراورى فى تصريحات صحفية عقب المباراة قائلا، المصرى فاز رغم التحكيم السيئ، كل قراراته عكسية، وتسبب فى حالة عصبية لدى اللاعبين، سنرسل اعتراضاً رسمياً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وفاز المصري البورسعيدي على مضيفه نواذيبو الموريتانى بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وافتتح المصري التسجيل في المباراة عن طريق النيجيري أوستن أموتو في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني نجح نوذابيو في مباغتة المصري بهدفين في الدقيقتين 47 و53 عن طريق بوبكار باغيلي وياسين شيخ، قبل أن يحرز أموتو الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع نجح كريم العراقي في إحراز الهدف الثالث للمصري من انفراد كامل بحارس المرمى، محققا الفوز الثمين للفريق البورسعيدي.

وبتلك النتيجة حصد المصري أول 3 نقاط في مشواره بالكونفدرالية، محتلا المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتساوي مع بيراميدز (الأول).

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.