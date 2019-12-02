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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير حمدي النقاز بعد إعلان هروبه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مصير حمدي النقاز لاعب الفريق خلال اجتماع المجلس اليوم، والذى سيحسم العديد من القضايا والملفات الشائكة داخل القلعة البيضاء فى الوقت الحالى.
كان مرتضى منصور قد أكد أيضا أنه سيعلن موقف الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق فى الواحدة ظهر اليوم بعد أزمة الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة فى دورى الأبطال الأفريقى.
وأعلن حمدي النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، حيث كتب النقاز عبر صفحته بـ"الإنستجرام" الخاص به: "تم فسخ العقد مع نادى الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو لأثنين، أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتى".
ومن المقرر أن يعلن مسئولو الزمالك موقفهم من قرار حمدي النقاز وتحديد رد فعل النادى سواء بالتصعيد ضد اللاعب أو التوصل معه لاتفاق يقضى بعودته من جديد لصفوف الفريق وإنهاء أزمته المادية.
كما يعقد مرتضى منصور على هامش مناقشة أزمة حمدي النقاز جلسة طارئة مع الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول، لبحث عدد من الأمور العاجلة التي تخص المدرب نفسه لابد من الحصول على إذنه للحديث عنه وفقاً حيث رئيس الزمالك، وتشهد الجلسة حسم العديد من الأمور، كما سيتم بحث أسباب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وخسر الزمالك آخر مبارتين أمام مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومن قبلها مواجهة إنبي في الدوري لتتوارد أنباء عن إمكانية رحيل ميتشو عن قيادة الزمالك.
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