شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فاروق مزيكا مدرب الشرقية لـ"سوبر كورة": سنواجه الزمالك بالناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين عشية وضحاها تحولت مباراة الزمالك والشرقية من بروفة يتجاوزها الفارس الأبيض بسهولة إلى مباراة مصيرية تشغل الجمهور الأبيض والشارع الرياضي وتصنع الحدث، ليلة واحدة وربما أكثر تحول فيها فريق الشرقية من منافس وديع لا يكترث به أحد إلى خصم قوى يتمنى الزملكاوية أن يمر بردا وسلاما على كيان ميت عقبة، ساعات قليلة تخللها هزيمتان للزمالك حولت مصطفى فاروق "مزيكا" من مدرب مغمور إلى اسم تتهافت عليه وسائل الإعلام المختلفة تحسبا لمفاجأة يمكن أن تتحقق وتضاف إلى قائمة مفاجآت كأس مصر.

سوبر كورة التقى "مزيكا" مدرب الشرقية الواعد للتعرف على رؤيته للمباراة وكيف يفكر فيها، وما هو برنامج الإعداد وحظوظ الفريق في التأهل وغيرها من الكواليس والأسرار.

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