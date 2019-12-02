شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لقطات تبرز قوة صداقة زوجات نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صداقة نجوم الكرة خارج الساحرة المستديرة تنجح فى تكوين صدقات على صعيد الزوجات، حيث نجد عددا كبيرا من النصف الحلو فى حياة نجوم الكرة تربطهن صدقات ببعضهم البعض.

كما أن صدقات زوجات نجوم الكرة لم تقتصر على نجوم النادى الواحد، ولكن الصداقة تكون بين زوجات نجوم مختلف الأندية.

ونجد أنه من أقوى هذه الصداقات بين كل من ميرنا زوجة أيمن أشرف لاعب الأهلى وحبيبة زوجة عمرو بركات، وابنة المدرب إيهاب جلال، ويمنى زوجة هشام محمد ورودينا زوجة حسام حسن لاعبى سموحة ومعهن منة زوجة حارس الأهلى محمد الشناوى، وهاجر زوجة حسين السيد لاعب الأهلى وأيضا ندى خطيبة أحمد الشيخ.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات تبرز قوة صداقات نجوم الكرة فى الصور التالية:

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زوجات النجوم 2



ميرنا زوجة أيمن أشرف مع منة زوجة الحارس محمد الشناوى و رودينا حسام حسن



أحمد الشيخ و خطيبته ندى مع هشام محمد و زوجته يمنى



هاجر زوجة حسين السيد و حبيبة زوجة عمرو بركات و يمنى زوجة هشام محمد و ندى خطيبة أحمد الشيخ



زوجات النجوم 2