شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه فى إصابة عماد فتحى لاعب المصرى بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عماد فتحي لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصرى، فور عودته إلى القاهرة، لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية بعد إصابته خلال مباراة المصرى ومضيفه فريق نواذيبو بطل موريتانيا.

وأكدت الفحوصات المبدئية، التى أجراها الجهاز الطبى للمصرى البورسعيدى للاعب، إصابته بقطع فى الرباط الصليبى كان اللاعب أصيب خلال الشوط الأول من المباراة الأمر الذى دفع الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال لاستبداله والدفع بزميله أحمد ياسر، وتعد هذه هى المباراة الأولى لعماد فتحى فى الكونفدرالية مع المصرى.

وكان مسئولو المصرى قد قاموا بقيد الثنائى عماد فتحى وبهاء مجدى الوافدين من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بداية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

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وحقق المصري البورسعيدى على مضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة 3-2 فى المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وبتلك النتيجة حصد المصرى أول 3 نقاط في مشواره بالكونفدرالية، محتلا المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتساوي مع بيراميدز (الأول).

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.