شكرا لقرائتكم خبر عن مصير ميودراج يثير الفتنة فى الإسماعيلي بعد ثلاثية الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض فرضت نفسها على مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بشأن مصير الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للفريق، بعد الخسارة من الاتحاد السكندري، وخسر الدراويش أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 6 في المركز الثاني عشر.

وتعالت الأصوات داخل قلعة الدراويش للمطالبة برحيل المدرب الصربي عن منصبه بسبب تراجع النتائج المحلية، رغم الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية، في الوقت ذاته أفاد مصدر مقرب من ميودراج يستيتش أن المدرب باق في منصبه ولم يصله إخطار رسمي من الإسماعيلي بالإقالة، وأنه مرتبط بعقد ما زال ممتدا مع إدارة القلعة الصفراء.

وكان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء، ويعد الفريق السكندرى منافسا محتملا للدراويش بالبطولة العربية أيضا بعدما سبقه فى التأهل لنفس الدور على حساب المحرق البحرينى

ويحسم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة مصير المدرب الصربي قبل مواجهة طنطا والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري.