شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب 15 ألف مشجع أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة موافقات الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى والهلال السودانى المقرر لها الجمعة المقبل باستاد السلام فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وتجرى محاولات مع الجهات الأمنية من أجل زيادة الجماهير إلى 15 ألف مشجع بناء على رغبة مسئولى الأهلي، خاصة بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي فى الجولة الأولي بهدف، فى اللقاء الذى أقيم بتونس ورغبة الأهلي فى تواجد أكبر عدد من الجماهير فى مباراة الهلال القوية والتى لا بديل للأهلي فيها سوى الفوز من أجل المحافظة على آماله فى التأهل لدور الـ8، خاصة أن النجم والهلال يتصدران المجموعة بثلاث نقاط، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي والأهلى رابعا بدون رصيد من النقاط.

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