الخليج 365 يكشف .. صلاح لن يتواجد في حفل جوائز مجلة "فرانس فوتبول"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لن يتواجد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في حفل مجلة "فرانس فوتبول" لجوائز الكرة الذهبية "بالون دور" للأفضل في عام 2019.

وكانت "فرانس فوتبول" قد كشفت في وقت سابق عن قائمة ضمت 30 لاعبا من بينهم محمد صلاح للتنافس على جائزة أفضل لاعب في عام 2019.

وعلم "الخليج 365" أن صلاح لن يتواجد في حفل "فرانس فوتبول" الذي من المقرر أن يقام اليوم الاثنين، على مسرح "شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس.

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ووفقا لتقارير إعلامية، يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني هو الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2019 للمرة السادسة في مشواره، بعدما توج هذا العام أيضا بجائزة "الأفضل" المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان محمد صلاح، قد احتل المركز الرابع في الترتيب العام لحفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بجوائز "ذا بيست" لعام 2019، خلف الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

يُذكر أن ليفربول قد تصدر الأندية الممثلة في عناصرها بجائزة "بالون دور"، حيث بالإضافة لصلاح، تواجد السنغالي ساديو ماني والبرازيليين روبرتو فيرمينو والحارس أليسون بيكر، والمدافع الشاب ألكسندر أرنولد، والهولنديين فان دايك، وجورجينيو فاينالدوم.