تعرف على مواعيد مباريات "الاثنين المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الإثنين مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري سموحة × طلائع الجيش - الموعد 17:00 - القناة الناقلة أون سبورت -تايم سبورتس. كأس مصر وادي دجلة × بيلا - الموعد 14:30 - القناة الناقلة أون سبورت- تايم سبورتس . Advertisements مصر المقاصة × فاركو - الموعد 19:30 - القناة الناقلة أون سبورت- تايم سبورتس . كأس الخليج العربي قطر × الإمارات - الموعد 16:30 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD وbeIN Sports HD 1. اليمن × العراق - الموعد 16:30 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 1. الكويت × البحرين - الموعد 19:00 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 2. عمان × السعودية - الموعد 19:00 مساءً - beIN Sports HD 1.

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