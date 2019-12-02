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الليلة.. إعلان الفائز بالكرة الذهبية 2019 ومحمد صلاح أبرز المرشحين

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 تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، إلى باريس، اليوم الإثنين، لمتابعة حفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول الشهيرة.

 يشهد الحفل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، إضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت سن 21 عامًا، إضافة لجائزة "ليف ياشين" لأفضل

حارس مرمى في العالم.

 انتشرت العديد من التسريبات خلال الأيام الماضية، التي تحدثت عن حسم الأرجنتيني، ليونيل ، نجم لجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته، بعدما توج هذا العام أيضًا بجائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم

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"فيفا".

 جاء خلف قائد برشلونة في الترتيب، الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ، وفي المركز الثالث نجم مصر محمد صلاح، لاعب ليفربول، وذلك وفقًا لصورة مسربة لترتيب اللاعبين، والفائز بالجائزة المرموقة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم من إعلان الفائز الجديد بالكرة الذهبية.

 يذكر أن مجلة "فرانس فوتبول" تعتمد على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

 

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