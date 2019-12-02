تعرّف على فعاليات اليوم الثالث للبطولة العربية للدراجات

تنطلق، صباح اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثالث من البطولة العربية للدراجات، التي تنظمها مصر بالإسكندرية، بمنطقة برج العرب، خلال الفترة من 29 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل

تشهد سباقًا فرديًا ضد الساعة للسيدات في تمام الساعة التساعة لمسافة 26 كيلو، بينما ينطلق سباق الشباب

فردي ضد الساعة في العاشرة والنصف صباح لمسافة 26 كيلو.

يشارك منتخب مصر بفريق مكون من عاصم الحسيني، محمد عيش، محمد فراج، حسن عبده، بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان، حسين ناصر محمد قاسم أحمد

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الخلفاوي.

كان فريق الآنسات حصل على المركز الأول في سباق ضد الساعة 44 كيلو مترًا في افتتاح البطولة العربية، بينما حصد المنتخب الجزائر المركز الأول في سباق ضد الساعة شباب لمسافة 52 كيلو مترًا، ثم حصل المنتخب المصري على المركز الثاني، بينما حصلت الكويت على المركز الثالث.

كانت منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 التي أقيمت في الجزائر.