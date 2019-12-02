تسلسل زمني محطات مهمة في الطريق ليورو 2020

رغم وجود ستة شهور متبقية على أنطلاقها، سيكون على المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) لكرة القدم أستغلال الفترة المتبقية بشكل جاد وقوي أستعداداً لهذه النسخة الصعبة للغاية من بطولات أمم أوروبا.

وتنطلق فعاليات يورو 2020 في 12 يونيو المقبل ولكن الفترة المقبلة لن تشهد في الروزنامة الدولية سوى توقيتين فقط للمباريات الدولية وذلك في مارس المقبل.

ورغم هذا، تستطيع المنتخبات المشاركة في البطولة ترتيب مباريات دولية أخرى في الأيام القليلة التي تسبق انطلاق فعاليات هذه النسخة.

ويجب أن تقدم المنتخبات المشاركة في البطولة قوائم لاعبيها إلى الإتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في الثاني من يونيو المقبل.

وتنتهي فعاليات الموسم الحالي في بطولات الدوري المحلية الكبيرة بأوروبا في منتصف مايو المقبل فيما يسدل الستار على فعاليات الموسم الحالي لدوري الأبطال الأوروبي بالمباراة النهائية في 30 مايو ما يعني أن النهائي سيفسد خطة الأستعداد على المنتخبات التي تضم لاعبين في الفريقين المتأهلين لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

والسطور التالية توضح أهم المحطات في مرحلة العد التنازلي للشهور القليلة الباقية على البطولة:

من 23 إلى 31 مارس: جولتا المباريات الدولية الودية وتشمل مباراتي إنجلترا مع الدنمارك وإسبانيا مع ألمانيا.

26 مارس: الدور قبل النهائي لفعاليات الدور الفاصل بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

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31 مارس: الدور النهائي لفعاليات الدور الفاصل بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

16 و17 مايو: نهاية الموسم في الدوري الألماني والإنجليزي.

24 مايو: نهاية الموسم في الدوري الإيطالي والإسباني.

27 مايو: نهائي مسابقة الدوري الأوروبي في دانسك.

30 مايو: نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول.

أواخر مايو ومطلع يونيو: المباريات الودية إستعدادا ليورو .2020

الثاني من يونيو: الموعد النهائي لتقديم قوائم لاعبي المنتخبات المشاركة في يورو 2020 إلى اليويفا.

12 يونيو: المباراة الإفتتاحية ليورو 2020 بين المنتخبين الإيطالي والتركي على الإستاد الأولمبي في روما.