اخبار الرياضه

رياضة | مفاجأة.. صراع بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان من أجل ضم صلاح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صراع بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان من أجل ضم صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان يفكران في عروض مالية كبيرة لمهاجم محمد صلاح في نهاية موسم 2019-20.

لقد كان اللاعب المصري الدولي هو الوحي منذ انضمامه إلى ليفربول من روما في عام 2017 ، حيث وجد ظهر الشباك في 80 مناسبة في 123 مباراة في جميع المسابقات.

ساهم محمد صلاح بالفعل بتسعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة هذا الموسم ، لكن كانت هناك تكهنات خلال فترة الانتقالات الأخيرة بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يفكر في مستقبله في ملعب أنفيلد.

Advertisements

 

في الواقع ، كان مرتبطًا بشكل كبير بحركة جناح السابق ، الذي سجل ثلاثة أهداف في هذا الموسم.

ووفقًا للتقارير الواردة في إسبانيا ، فإن بايرن وباريس سان جيرمان يبحثان عن عروض للمهاجمين في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة ، رغم أن ليفربول من المحتمل أن يطلب أكثر من 200 مليون جنيه مصري لمحمد صلاح.

ستستمر صفقة صلاح الحالية على ميرسيسايد حتى نهاية موسم 2022-23.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا