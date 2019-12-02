رياضة | بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حمدي النقاز مدافع ناي الزمالك تقديم شكوى ضد المجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من 3 شهور.

وأعلن لاعب الزمالك فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد وذلك في رسالة عبر حسابه على انستجرام حيث قال: "تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر ولا لاثنين.. أشكر الجماهير الكبيرة.. وحظ موفق لأصحابي واخواتي".

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وقال أنيس بن ميم محامي الظهير الأيمن للزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فسخ اللاعب حمدي النقاز عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد، وعليه وأصبح اللاعب حرًا في الانتماء إلى أي فريق يريد".

كان نادي الزمالك قد تعرض للسقوط بثلاثية نظيفة أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.