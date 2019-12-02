رياضة | نجم أتليتكو مدريد يعلنها صريحة: "ميسي هو الأفضل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتليتكو مدريد يعلنها صريحة: "ميسي هو الأفضل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد لاعب خط وسط أتليتيكو مدريد ساو نيجيز بالثناء على ليونيل ميسي بعد أن قرر الأرجنتيني مواجهات الدوري الأسباني مساء الأحد في واندا متروبوليتانو.

كان برشلونة يتجه للتعادل السلبي مع أتلتيكو قبل أن يسجل ميسي هدفًا في الدقيقة 86 لصالح أبطال إسبانيا ، مع لويس سواريز قبل أن يجد الركن السفلي لإسكات جماهير الفريق المضيف.

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على الرغم من كونه في النهاية الخاطئة للنتيجة ، إلا أن شاول كان حريصًا على الثناء على نجم برشلونة ، حيث وصف اللاعب الدولي الأسباني أمريكا الجنوبية بأنه "الأفضل".

وقال ساول لماركا "نشعر بالإحباط في النهاية من الهزيمة ، حيث لعبنا بشكل جيد ، وخلقنا فرصًا للتسجيل لكن عندما يكون ميسي في أرض الملعب ، يمكنه فعل ذلك وبهذه السهولة ميسي هو الأفضل."

"قام مارك أندريه تير ستيجن بعمل بعض الإنقاذات المهمة لبرشلونة ، لكن بالنسبة لي ، ميسي هو الآخر ، وقد أظهر لماذا هو الأفضل".