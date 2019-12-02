رياضة | فالفيردي يتحدث عن أهمية ميسي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يتحدث عن أهمية ميسي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي عن أهمية وجود ليونيل ميسي في فريقه بعد أن أحرز المهاجم هدف الفوز في المباراة التي فاز فيها الفريق على أتلتيكو مدريد 1-0.

استفاد برشلونة من حظه في الشوط الأول ، حيث شاهد المضيفين يصطدمون بالمرمى ويجلبون اثنين من المدافعين من مارك أندريه تير شتيجن.

لكنهم عاقبوا فشل اتليتيكو في التغلب على فرصهم بعد خمس دقائق من الوقت بفضل ميسي ، الذي لعب دقيقة واحدة مع لويس سواريز على حافة المنطقة قبل أن يسجلها الجانب الأيسر في الزاوية السفلية.

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أحرز فريق برشلونة أول ضربة في الدوري الاسباني لكرة القدم على يد واندا ميتروبوليتانو في صدارة الليجا بفارق الأهداف ، قبل يوم واحد من إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

كان حارس مرمى أتليتيكو جان أوبلاك في حالة جيدة ، حيث ظل ميسي في وضع حرج حتى الدقيقة 85.

وقال فالفيردي الذي أكد أن ضربة جيرارد بيكيه لم تكن خطيرة "كان هناك حارسان على أرض الملعب يستطيعان إجراء معجزات وغالبًا ما يصنعان الكثير من المال".

كانت الهزيمة هي الأولى التي لعبها أتلتيكو في 11 مباراة بالدوري ، لكنهم لم يفزوا إلا بثلاث منها فقط وبفارق ست نقاط عن الصدارة.