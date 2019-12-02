رياضة | نجم أتلتيكو مدريد: ميسي قتلنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد: ميسي قتلنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ساؤول نييجيز لاعب وسط أتلتيكو مدريد بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدف انتصار فريقه برشلونة على الأتلتي الأحد على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) في قمة الجولة الـ15، حيث أكد أنه "الأفضل في العالم".

قال اللاعب الشاب في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "حقيقة الأمر، أشعر أن النتيجة غير مستحقه لما تم تقديمه داخل الملعب، قدمنا مباراة كبيرة، برشلونة لم يصنع فرصاً خطيرة، ولكن ظهر ليو وبسهولة بالغة سجل الهدف، ولهذا هو الأفضل في العالم".

وأضاف: "ليو أكثر من صنع الفارق، قتل أتلتيكو مدريد في لقطة واحدة، صنعنا فرصاً كثيرة، كما أن تير شتيغن تصدى لكرتين خطيرتين ببراعة".

Advertisements

وأثنى صاحب 25 عاماً على الصورة التي ظهر بها الفريق داخل الملعب، رغم اعترافه باللحظة الصعبة التي يمرون بها.

وقال في هذا الصدد: "الأمر مقلق لأن الانتصارات غابت عنا، رغم أن الانطباعات تتحسن في كل مباراة، نقدم مستوى جيد في المباريات الأربع الماضية، ونضغط على المنافس باللعب وبالكرات المباشرة، ونتخذ المبادرة، الفريق يمر بفترة صعبة، ولا يمكن أن نلوم أنفسنا لأننا نقدم كل شيء داخل الملعب".