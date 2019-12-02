رياضة | تعرف على أرقام ميسي مع برشلونة هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أرقام ميسي مع برشلونة هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأحد 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ميسي يحقق الفوز لبرشلونة على حساب أتلتيكو مدريد

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 86 حيث انقذ فريقه بعد عناء كبير طوال المباراة وضياع العديد من الفرص المحققه.

رقم قياسي جديد لميسي

وبهدف ليونيل ميسي في مرمى نادي أتلتيكو مدريد أمس على ملعب الوندا ميتروبوليتانو يكون قد تمكن من التسجيل على ملاعب جميع الفرق المتواجدة حاليا في بطولة الدوري الإسباني.

أرقام ميسي مع برشلونة هذا الموسم في مختلف المسابقات

وكالعادة يقدم ميسي موسم قوي له مع نادي برشلونة في مختلف المسابقات المشارك فيها الفريق هذا الموسم ويقوم بدور المنقذ للفريق في المباريات الصعبة.

ويستعرض موقع "الخليج 365" أبرز أرقام ميسي مع نادي برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات:

- الدوري الإسباني

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وقد شارك ميسي في 9 مباريات مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الإسباني الممتاز وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين وحصل على بطاقة صفراء وحيده.

- دوري أبطال أوروبا

بينما شارك ميسي في 5 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة في هذا الموسم خلال بطولة دوري أبطال أوروبا وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف وحصل على ورقة صفراء وحيده أيضا.

جوائز ميسي مع نادي برشلونة هذا الموسم

وكما عودنا ليونيل ميسي فقد تمكن من حصد بعض الألقاب الفردية هذا الموسم مثل أفضل هدف لعام 2019 في أوروبا وأفضل صامع ألعاب في العالم لهذا العام والحذاء الذهبي بالإضافة إلى ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي مايوركا يوم السبت القادم 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب كامب نو.

ترتيب نادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.