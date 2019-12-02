رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 2 / 12 / 2019.. عمان ضد السعودية بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 2 / 12 / 2019.. عمان ضد السعودية بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات اليوم الأثنين الموافق 2 / 12 / 2019، ويأتي أبرزها مباراتي وادي دجلة، ومصر المقاصة في كأس مصر، وسموحة ضد طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"

سموحة x طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

وادي دجلة x بيلا، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مصر المقاصة x فاركو، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و830 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ14"

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كالياري x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ13"

ماينز x آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 5 beIN SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الجولة الثالثة"

قطر x الإمارات، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.

اليمن x العراق، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

الكويت x البحرين، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، والعاشرة مساءًا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

عمان x السعودية، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، والعاشرة مساءًا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.