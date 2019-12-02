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رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 2 / 12 / 2019.. عمان ضد السعودية بث مباشر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 2 / 12 / 2019.. عمان ضد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات اليوم الأثنين الموافق 2 / 12 / 2019، ويأتي أبرزها مباراتي وادي دجلة، ومصر المقاصة في كأس مصر، وسموحة ضد طلائع الجيش في بطولة ، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"

سموحة x طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

وادي دجلة x بيلا، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مصر المقاصة x فاركو، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و830 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في "الجولة الـ14"

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كالياري x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ13"

ماينز x آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 5 beIN SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الجولة الثالثة"

قطر x الإمارات، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.

اليمن x العراق، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

الكويت x البحرين، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، والعاشرة مساءًا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

عمان x السعودية،  تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، والعاشرة مساءًا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.

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