شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الأهلى والهلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة موافقات الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة الأهلي و الهلال السوداني المقرر لها الجمعة المقبل باستاد السلام فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا . وتجري محاولات مع الجهات الأمنية من أجل زيادة الجماهير إلى 15 ألف مشجع بناء على رغبة مسئولو الأهلي خاصة بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي فى الجولة الأولي بهدف ، فى اللقاء الذى أقيم بتونس ورغبة الأهلي فى تواجد أكبر عدد من الجماهير فى مباراة الهلال القوية والتى لا بديل للأهلي فيها سوى الفوز من أجل المحافظة على أماله فى التأهل لدور الـ8 ، خاصة أن النجم و الهلال يتصدران المجموعة بثلاث نقاط ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي والأهلي رابعاً بدون رصيد من النقاط.

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