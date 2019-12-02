شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالأهلي تبحث مع فايلر أزمة "الجناح والديفندر" خلال ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح، جلسة مهمة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد عودة الأهلى من تونس، عقب مواجهة النجم الساحلي في افتتاح مباريات الفريق الأحمر بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف مساء يوم الجمعة الماضي.

وترغب لجنة التخطيط بمناقشة محسن صالح في عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتى فى مقدمتها صفقات الفريق التى سيتم إبرامها فى يناير، واللاعبين المُرشحين للرحيل وغيرها من التفاصيل الخاصة بفريق الكرة.

واستقر الجانبان -لجنة التخطيط وفايلر- على التعاقد مع مهاجم أجنبي، ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو المرشح الأبرز حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي سيكون التعاقد معه على حساب الأنجولي جيرالدو الذي منح فايلر الضوء الاخضر لرحيله خلال الميركاتو الشتوى القادم، نظراً لعدم قناعته بمستواه الفني.

في الوقت الذي ما زالت الصفقة الثانية محور مناقشات بين اللجنة وفايلر، حيث طلب المدرب السويسري أن تكون الصفقة الاخرى في مركز الجناح، إلا أن إصابة حمدي فتحي وتأثر الفريق بشدة لغيابه، وهو ما ظهر في مباراة النجم الساحلي جعل مسئولي الكرة فى الأهلي يفكرون بجدية في التعاقد مع لاعب وسط، على أن يتم إرجاء تدعيم مركز الجناح لنهاية الموسم.