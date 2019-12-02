شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: ننتظر موافقات الفيفا لتطبيق الـvar فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه لن يتم تحديد موعد لمباراة السوبر المصري التى ستجمع الأهلي بطل الدوري للموسم المنقضى والزمالك بطل كأس مصر، إلا بعد تحديد مواعيد مباريات الدوري وتحديداً الدور الأول ولقاء الأهلي والزمالك الذى تم تأجيله من الجولة الرابعة.

وتابع الجنايني لـ"الخليج 365": "سنخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بآخر التطورات الخاصة بتطبيق تقنية حكم الـvar خلال الفترة المقبلة، وبعد الحصول على الموافقات سيتم العمل به فوراً فى الكرة المصرية وتحديداً الدوري المصري"، مؤكداً أنه سيتم تطبيق التقنية فى جميع مباريات الجولة وليس لفرق معينة.