شكرا لقرائتكم الجناينى يتحدث عن تقنية الـ "var" وسوبر الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لن يتم تحديد موعد لمباراة السوبر المصري التى ستجمع الأهلي بطل الدوري للموسم المنقضى و الزمالك بطل كأس مصر ، إلا بعد تحديد مواعيد مباريات الدوري وتحديداً الدور الأول ولقاء الأهلي و الزمالك الذى تم تأجيله من الجولة الرابعة.

تابع الجنايني لـ : سوبركورة " سنخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- بآخر التطورات الخاصة بتطبيق تقنية حكم الـvar خلال الفترة المقبلة وبعد الحصول على الموافقات سيتم العمل به فوراً فى الكرة المصرية و تحديداً الدوري المصري ، مؤكداً أنه سيتم تطبيق التقنية فى جميع مباريات الجولة وليس لفرق معينة.