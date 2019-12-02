شكرا لقرائتكم فايلر يوافق على إعارة ظهير الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق خلال الميركاتو الشتوى القادم، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب ،خاصة وأنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي.

وتلقى اللاعب الملقب بمارسيلو العديد من العروض المحلية يأتي على رأسها عرضاً من الإسماعيلي الراغب بقوة في ضمه، والذي كان قاب قوسين أو أدني من ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الخلاف المادي بين الطرفيين حال دون اتمام الصفقة في وقتها ليستمر اللاعب داخل القلعة الحمراء.