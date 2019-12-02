شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس وضع ضوابط "لهوجة" تغيير المدربين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وضع ضوابط فى ظاهرة تغيير المدربين فى الدورى الممتاز و دوري القسم الثاني بصورة لافتة للأنظار وهو ما دفع مسئولو اللجنة ، لبدأ دراسة وضع معايير للتحكم فى هذه الظاهرة السلبية بسبب كثرة التغييرات للمدربين والتى تؤثر بالسلب على المسابقة.

كان اتحاد الكرة السابق قد درس وضع بند فى لائحة المدربين الجديدة بعدم تدريب المدرب لأكثر من ناديين فى الموسم الواحد بسبب الأزمات التى شهدها المواسم الماضية بسبب رحيل المدربين من نادي لأخر مما تسبب فى أزمات بين جماهير الأندية، لكن الأمر لم يصل لحيز التنفيذ.