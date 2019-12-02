نجم فرنسي سابق يهاجم نيمار ويصفه بـ "الأناني"









اسماء السيد - شن النجم الفرنسي السابق إيمانويل بيتي هجوماً قوياً على البرازيلي نيمار داسيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، منتقداً علاقته بزملائه وأداءه مع الفريق، كما قلل من مكانته مقارنة ببقية نجوم العالم.

وأوضح بيتي في تصريحات لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية قائلاً : " عندما لعبت مع زيدان وجوركاييف كنت اعرف انهم قادرون على اتخاذ قرار بمفردهم وتحقيق الفوز ، لذلك كنا نتقبل قصورهم في أداء واجباتهم الدفاعية ، لكن الامر يختلف مع نيمار فهذا يلعب لنفسه فقط غير مكترث بزملائه و وبالفريق".

ثم اضاف مؤكداً :" ضع نفسك مكان زملائه في غرف ملابس الفريق، فهم يعيشون لأشهر طويلة مع نزوات هذا اللاعب ومؤيديه دون أي احترام لمن حوله".

يشار الى أن انتقادات ايمانويل بيتي تأتي امتداداً للهجوم اللاذع على نيمار منذ انضمامه لباريس سان جيرمان ، بعدما جعل أداء الفريق تحت تصرفه في محاولة منه ليصبح افضل لاعب في العالم دون ان يكون له تأثير إيجابي على أدائه و نتائجه ، ثم ازدادت الأمور تعقيداً بعدما عبر اللاعب عن رفضه الاستمرار وتفضيله العودة إلى برشلونة الإسباني.