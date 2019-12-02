رئيس"الفيفا" يقترح إقامة مسابقة إفريقية جديدة للأندية









اسماء السيد - اقترح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطلاق مسابقة إفريقية جديدة تحمل اسم الدوري الإفريقي وتجمع بين افضل وأهم عشرين نادياً في "القارة السمراء".

وأكد انفانتينو على هامش مشاركته في احتفالات الذكري الثمانين لتأسيس نادي تي بي مازيمبي الكونغولي ، بأنه يتعين اختيار 20 نادياً لخوض مسابقة الدوري الإفريقي التي ستحقق عائدات مالية طائلة لا تقل عن 200 مليون دولار مما يجعل هذه البطولة ضمن اهم وأفضل 10 بطولات في العالم .

ويدخل مقترح رئيس "الفيفا" ضمن دعوته لإصلاح شامل و إستراتيجي للكرة الإفريقية التي لا تزال تعاني من مشاكل عديدة تحول دون تطورها ، وفي مقدمتها هشاشة بنيتها التحتية ، وإفتقاد اغلب بلدان القارة لملاعب بمواصفات تقنية عالمية ، حيث اكد انفانتينو في هذا السياق بأنه سيطلق نداء بجمع مبلغ مليار دولار يتم استثماره في تشييد ملعب من الطراز الحديث في كل بلد إفريقي .

يشار الى أن رئيس "الفيفا" لم يكشف إذا ما كانت البطولة الجديدة ستحل محل دوري أبطال إفريقيا ام ستضاف إليها ، رغم صعوبة تحقيق ذلك لأنه سيجعل الروزنامة اكثر كثافة من المباريات.