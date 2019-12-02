الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ينتقد قرار رئيس نابولي بتغريم اللاعبين









اسماء السيد - انتقد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين القرارات التي اتخذها الإيطالي اوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي في حق لاعبي الفريق جراء تمردهم على قراراته بعد رفضهم الدخول في معسكر تدريبي مغلق الشهر الماضي.

ووصف الاتحاد قرار رئيس النادي بتغريم لاعبي الفريق بأنه يندرج تحت سوء المعاملة والترهيب غير المبرر ، مبدياً استعداده للتدخل بالتعاون مع نقابة اتحاد اللاعبين الإيطاليين من اجل التأكد من عدم تعرض اللاعبين للمزيد من الاساءة والترهيب.

يشار الى أن نادي نابولي يعيش أزمة داخلية ألقت بظلالها على الفريق وانعكست على نتائجه المتواضعة التي حققها الفريق الموسم الماضي ، مما جعله يتخلف عن صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ، ودفع رئيس النادي بإتخاذه قراراً مثيراً للجدل عندما عالج الازمة على طريقته الخاصة من خلال إقامة معسكر تدريبي مغلق ثم فرض عقوبات مالية على اللاعبين، كما عبر عن رغبته ببيع عدد من نجوم الفريق في الانتقالات الشتوية القادمة والبعض الآخر بوضعهم على قائمة الانتقالات بنهاية الموسم الجاري .

