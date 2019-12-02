شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يوافق على إعارة "مارسيلو" الأهلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق خلال الميركاتو الشتوى القادم، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي.

وتلقى اللاعب الملقب بمارسيلو العديد من العروض المحلية يأتي على رأسها عرضاً من الإسماعيلي الراغب بقوة في ضمه، والذي كان قاب قوسين أو أدني من ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الخلاف المادي بين الطرفين حال دون اتمام الصفقة في وقتها ليستمر اللاعب داخل القلعة الحمراء.