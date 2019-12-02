شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس وضع ضوابط لظاهرة "تغيير المدربين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وضع ضوابط فى ظاهرة تغيير المدربين فى الدورى الممتاز ودوري القسم الثاني بصورة لافتة للأنظار، وهو ما دفع مسئولى اللجنة لبدء دراسة وضع معايير للتحكم فى هذه الظاهرة السلبية بسبب كثرة التغييرات للمدربين، والتى تؤثر بالسلب على المسابقة.

وكان اتحاد الكرة السابق درس وضع بند فى لائحة المدربين الجديدة بعدم تدريب المدرب لأكثر من ناديين فى الموسم الواحد، بسبب الأزمات التى شهدها المواسم الماضية بسبب رحيل المدربين من ناد لآخر، مما تسبب فى أزمات بين جماهير الأندية، لكن الأمر لم يصل لحيز التنفيذ.