شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس وضع ضوابط لظاهرة "تغيير المدربين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وضع ضوابط فى ظاهرة تغيير المدربين فى الدورى الممتاز ودوري القسم الثاني بصورة لافتة للأنظار، وهو ما دفع مسئولى اللجنة لبدء دراسة وضع معايير للتحكم فى هذه الظاهرة السلبية بسبب كثرة التغييرات للمدربين، والتى تؤثر بالسلب على المسابقة.
وكان اتحاد الكرة السابق درس وضع بند فى لائحة المدربين الجديدة بعدم تدريب المدرب لأكثر من ناديين فى الموسم الواحد، بسبب الأزمات التى شهدها المواسم الماضية بسبب رحيل المدربين من ناد لآخر، مما تسبب فى أزمات بين جماهير الأندية، لكن الأمر لم يصل لحيز التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يدرس وضع ضوابط لظاهرة "تغيير المدربين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.