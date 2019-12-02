شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخشى مفاجآت كأس مصر أمام فاركو على استاد السلام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج مصر المقاصة نظيره فاركو، أحد أندية القسم الثانى، فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين على استاد السلام، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، فى مواجهة يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الدوري.

بينما تأهل فاركو لهذا الدور عقب الفوز على مالية كفر الزيات برباعية مقابل هدف، ثم على كفر الشيخ بهدف دون رد، ثم على منتخب السويس 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بهدف لكل فريق.

وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجارى وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

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وتوج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضي، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزها يوسف أوباما، والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصري.