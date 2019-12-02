شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود من موريتانيا اليوم بعد مواجهة نواذيبو فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدى، بقيادة إيهاب جلال، صفحة مباراته مع نواذيبو بطل موريتانيا التى أقيمت عصر أمس الأحد على استاد شيخا ولد بيديا فى نواكشوط، بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تعود اليوم الاثنين بعثة فريق المصرى البورسعيدى من موريتانيا لتبدأ الاستعداد مباشرة لمواجهة قنا بدور الـ32 لكأس مصر والمقرر لها الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، نظراً لضيق الوقت.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

ونجح المصرى البورسعيدى فى حجز مقعده بدور المجموعات، بعدما أقصى نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين.