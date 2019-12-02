رياضة | مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر.. مشاهدة مباراة مصر المقاصة ضد فاركو بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر.. مشاهدة مباراة مصر المقاصة ضد فاركو بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر، حيث تفتتح منافسات دور الـ32 من البطولة، مساء اليوم الأثنين الموافق 2 12 2019، أبرزها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ضد فاركو، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي أهم مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"